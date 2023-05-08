هيئة النقل تشارك في معرض لوجستيات النقل بألمانيا

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تستعرض الهيئة العامة للنقل خلال مشاركتها في معرض لوجستيات النقل 2023 Transport logistic الذي سيقام في مدينة ميونخ في ألمانيا، أبرز إنجازاتها وحلولها التقنية في تطوير الخدمات اللوجستية من خلال قطاعات النقل البري والبحري والسككي، ويتضمن ذلك تطوير المنصة اللوجستية الموحدة (لوجستي) التي توفر أكثر من 70 خدمة إلكترونية بهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة Logisti.sa، كما تتضمن إنجازات الهيئة في تطوير القطاع اللوجستي إنشاء الأكاديمية السعودية اللوجستية SAL التي تُعنى بصناعة الكفاءات الوطنية وتأهيلهم وفق أفضل المعايير العالمية.

وتسلط الهيئة الضوء على إنجازاتها في قطاع النقل البري عبر أنظمتها التقنية لتتبع الشاحنات التي تمثل نقلة نوعية في زيادة حوكمة عمليات النقل والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، في حين تستعرض الهيئة تجربتها في خدمة تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسية خلال أوقات المنع عبر حجز مواعيد إلكترونية تُتيحها الهيئة للمستفيدين من خلال بوابة نقل، كما تستعرض الهيئة قدراتها اللوجستية في القطاع البحري التي تتمثل في تصدر المملكة إقليميًا في جانب الحمولة الطنية مسجلةً أكثر من 14 مليون طن سنويًا، ويبلغ إجمالي السفن في الأسطول البحري السعودي 435 سفينة، في حين يأتي ارتفاع نسبة البحارة إلى 25% وكذلك المعاينين البحريين بنسبة 83% مؤشرًا مهمًا على تطور هذه الخدمات.

وتتضمن مشاركة الهيئة في معرض لوجستيات النقل التركيز على جهودها وإنجازاتها في النقل السككي التي تتمثل في انتخاب المملكة مؤخرًا لرئاسة مجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل محطة القريات لتصبح جزءًا من خط الشمال، بالإضافة إلى خدمة نقل المركبات بالقطار لتتكامل بذلك خدمات النقل تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 لجعل المملكة مركزًا لوجستياً عالمياً.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للنقل في معرض لوجستيات النقل 2023 الذي ينعقد خلال الفترة 9-12 مايو 2023 بالتعاون مع برنامج تطويـر الصناعــة الـوطـنـيـة والخدمات اللوجستية وذلك بهدف توظيف الموقع الجغرافي لرفع تقييم المملكة بالمؤشرات الدولية مثل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية (LPI)، وكذلك بناء التصور الذهني المطلوب لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع الشركات والجهات العالمية لتسريع تحقيق مستهدفات تطوير الخدمات اللوجستية بالمملكة، وإبراز تحسينات المملكة ومنجزاتها في القطاع اللوجستي لتعكس صورة إيجابية على تقييمها في المؤشرات العالمية، في هذا الإصدار من المعرض.

ويخطط برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية للمشاركة من خلال جناح بمساحة 150 متراً مربعاً، حيث يضم الجناح عدة جهات سعودية مشاركة تحت مظلة البرنامج.

الجدير بالذكر أن معرض لوجستيات النقل Transport logistic يعد المعرض التجاري الدولي الرائد للخدمات اللوجستية والتنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلاسل التوريد منذ عام 1978، ويتم عقده كل عامين في ميونيخ نظًرًا لكونه المنصة الرائدة للشبكات الدولية في مجال الخدمات اللوجستية، إذ يقدم المعرض منتجات وأنظمة وتقنيات مبتكرة بالإضافة إلى ثروة من المعرفة المتخصصة.