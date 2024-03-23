هيئة النقل: حجز المركبة إضافة إلى 5,000 ريال غرامة ناقلي الركاب دون ترخيص في المطارات

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن حجز المركبة كإجراء حديث لمخالفي نشاط نقل الركاب في المطارات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5,000 ريال؛ وذلك بهدف توفير تجربة تنقل سلسة وآمنة ومريحة للمسافرين، وبما يعزز من جودة الخدمات المقدّمة، في ظل توفر العديد من خيارات التنقل في المطارات.

وأوضحت الهيئة أن عقوبة حجز مركبات ممارسي نشاط نقل الركاب بدون ترخيص تأتي بصفتها إجراء حديثاً بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف الحد من ظاهرة ممارسة النشاط دون ترخيص داخل المطارات، مع التأكيد على أن المخالف يتحمل جميع التكاليف المترتبة على هذا الإجراء.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل أعلنت عن ضبط 418 مخالفاً لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، خلال الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، كما تأتي هذه الجهود، ضمن حملة توعوية أطلقتها الهيئة العامة للنقل بعنوان “لا تركب مع غير المرخص”، حيث تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستفادة من وسائل النقل النظامية التي تغطي مطارات المملكة، التي توفر خدمة آمنة وموثوقة للمستفيدين.