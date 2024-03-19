هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة تباشر أكثر من 7183 حالة إسعافية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 1445هـ

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باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة والمراكز التابعة لها أكثر من “7183” حالة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 1445هـ.

وتنوعت الحالات الإسعافية ما بين “حوادث – وحالات مرضية”، وبلغ عدد حالات الحوادث المباشَرة “1119” حالة، فيما بلغ عدد الحالات المرضية “6064” حالة، تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وتوفر الهيئة بالعاصمة المقدسة “38” مركزاً إسعافياً يعمل على مدار الساعة، مجهزة بأحدث المعدات الإسعافية ومهيأة بطواقم من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف، بالإضافة إلى عربات الجولف، والدراجات النارية، والهوائية، والسكوترات، وعربات الكوارث للإصابات المتعددة التي تعمل في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف، كما تستقبل غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي البلاغات عن طريق الرقم 997 وعبر التطبيق في الأجهزة الذكية “أسعفني”.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغاتهم من خلال الهواتف الذكية لاستدعاء الفرق الإسعافية وتتبع مساره، كما يتيح للفرق الاستدلال على موقع البلاغ ومعرفة المنشأة الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، واللغات الإغاثية، والعديد من المميزات.