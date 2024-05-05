هيئة تطوير المنطقة الشرقية تشارك في منتدى الاستثمار البيئي

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تشارك هيئة تطوير المنطقة الشرقية، في منتدى الاستثمار البيئي 2024م الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان “استعادة – استدامة”، بركن تعريفي يبرز جهودها في المجال البيئي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لمواكبة وتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

ويهدف المنتدى، إلى دعم التكامل البيئي وتوحيد الجهود لرفع الكفاءة بما يتواكب مع تطورات القطاع، ويسلط الضوء على اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادراتها وإنشاء المراكز البيئية المتخصصة واعتماد النظام البيئي الجديد ونظام إدارة النفايات المبني على أسس الاقتصاد الدائري والمتوافق مع أحدث وأفضل الممارسات العالمية​.

وخلال المنتدى وقع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر؛ مذكرة تعاون بين الهيئة والمركز، تهدف إلى التعاون في توحيد الجهود لتنمية الغطاء النباتي واستدامته ومكافحة التصحر والمحافظة على المتنزهات الوطنية والنباتات والموارد الطبيعية مما يعزز التنمية والاستدامة البيئية في المنطقة الشرقية .

وأشار المهندس العبداللطيف إلى أبرز جهود الهيئة في المجال البيئي المتمثلة في اعتماد دليل التشجير الحضري بالمنطقة الشرقية من قبل اللجنة التنفيذية، والبدء بمشروع الدراسات الهندسية والبيئية لتصميم منتزه المانجروف البيئي بجزيرة دارين وتاروت، والبدء بإعداد التصاميم الهندسية والبيئية لمشروع الحديقة البيئية وتطبيق معايير العلم الأخضر لتكون حديقة معيارية.

وأكد أهمية المذكرة في توحيد الجهود لتنمية الغطاء النباتي واستدامته ومكافحة التصحر والمحافظة على المتنزهات الوطنية والنباتات والموارد الطبيعية، مما يعزز التنمية والاستدامة البيئية في المنطقة الشرقية.

يُذكر أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على بناء سياسات وإجراءات تهدف إلى تطوير الأداء البيئي للمشاريع، وتؤكد الهيئة التزامها بتعزيز الاستثمار البيئي والوعي في المجتمع، ومواصلة جهودها لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية المستدامة في المنطقة .