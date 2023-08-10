هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعزز الوعي بالتوازن البيئي من خلال حملة“ نعتمد على وعيك ”

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تواصل هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حملتها التوعوية تحت شعار “نعتمد على وعيك ” ، التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي من خلال الحفاظ على الكائنات الحية من طيور ونباتات وحيوانات عاشبة ولاحمة ،والمساهمة في تعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من الممارسات الخاطئة لخلق توازن بيئي مستدام، إلى جانب الإسهام في حماية الحيوانات والنباتات من الممارسات الضارة للبيئة والاعتناء بها وضمان تحقيق استدامتها.

ووضحت الهيئة من خلال منشوراتها على أهمية دور الحيوانات العاشبة مثل الغزلان من خلال مساهمتها بنثر البذور والحيوانات المفترسة مثل القطط البرية من خلال دورها في حماية الغطاء النباتي والطيور الجارحة مثل النسور من خلال دورها في المساهمة في نظافة البيئة والنباتات من خلال دورها في تقليل درجات الحرارة ومنع انجراف التربة والتصحر.

يذكر أن الجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة من منطلق الحرص على البيئة ومكوناتها الطبيعية لتبقى مستدامة لنا وللأجيال المستقبلية، كما قامت بجهود حثيثة في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال إطلاق أكثر من 950 كائنا حيا من الثديات والطيور إضافة إلى زراعة أكثر من 900 ألف شتلة في أراضي المحمية.