هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية تُعلن عن آلية الدخول إلى منطقة الصمان

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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية آلية الدخول إلى منطقة الصمان الواقعة داخل نطاق المحمية.

وتتمثل الآلية بإتاحة وجود المتنزهين في المحمية من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً، بعد الحصول على تصريح دخول عن طريق موقع الهيئة الرسمي، وذلك بهدف المحافظة على المكتسبات البيئية وتنمية الحياة الفطرية والغطاء النباتي وخفض تأثير المركبات عليها.

ويتوافق القرار الصادر مع المستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية، ومخرجات مبادرة “السعودية الخضراء”؛ وذلك للمحافظة على مكتسباتها البيئية، والتي برزت بشكلٍ واضح بعد فترةٍ قصيرة بعد الحمى، فضلاً عن تعزيز وتنمية الحياة الفطرية فيها، والمساهمة بتنمية الغطاء النباتي في فياضها وروضاتها التي ازدهرت بشكلٍ كبير، من خلال تقليل حركة المركبات، لعدم تعرض النباتات للدهس.

ومما يدعم قرار هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية بتطبيق آلية الدخول إلى منطقة الصمان؛ فإن ذلك يأتي أيضاً لحماية الكائنات الفطرية التي تنشط حركتها خلال فترات الليل، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أعدادها خلال الفترة الماضية بفضل الحِمى.

يذكر أن محمية الملك عبدالعزيز الملكية، تأسست في عام 2018، وتعد إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، ولها هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتضم في مناطقها روضات الخفس والتنهاة ونورة، وجزءاً من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.