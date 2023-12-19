هيئة تقويم التعليم والتدريب تدشن منصة “تميز الرقمية” للتقويم والاعتماد المدرسي في ملتقى الحكومة الرقمية

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دشّنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، اليوم، منصة “تميز الرقمية” لإدارة عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، وذلك على هامش مشاركة الهيئة في ملتقى الحكومة الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية حاليًّا، بمدينة الرياض.

وتُعد منصة “تميز الرقمية” منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، وتحليل البيانات وإصدار التقارير إلكترونيًّا، حيث تستهدف هذه المنصة مدارس التعليم العام (الحكومية والأهلية والعالمية)، كما تُمكن المنصة المدارس من التعرف على نقاط القوة، وفرص التحسين لديها، وتعزيز قدرتها على الإبداع والابتكار؛ لتكون منطلقًا للتطوير والتحسين الذاتي المستمر.

ويُنفّذ التقويم المدرسي من خلال مجموعة من العمليات المنهجية؛ لجمع البيانات عن أداء مدارس التعليم العام بأساليب وأدوات تقويم متنوعة، لتحليلها وتحديد مستوى جودة أدائها في ضوء المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، وتقديم مقترحات للتحسين والتطوير، ويتكون من: التقويم الذاتي وهو ما تقوم به المدارس من عمليات وإجراءات داخلية لمراقبة أدائها والتحقق من فاعليته وكفاءته وفق معايير التقويم والتميز المدرسي المعتمدة من الهيئة، والتقويم الخارجي الذي يُنفذ من الهيئة.

وتقوم عمليات التقويم المدرسي بناءً على مجموعة من الأدوات (الاستبانة – تحليل الوثائق – المقابلات – الملاحظة الصفية – ملاحظة البيئة المدرسية)، إضافة إلى أنظمة الاختبارات والرخص، وتشمل الاختبارات الوطنية ونواتج التعلم والرخص المهنية التي تُسهم في تكوين صورة شاملة عن الواقع المدرسي.

وحققت المنصة منذ انطلاق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي بداية العام الدراسي الحالي أرقامًا عالية، حيث يتم تشخّيص التعليم العام من خلال مشاركة ( 500 ) ألف معلم، وأكثر من ( 5 ) ملايين طالب وطالبة، كما بلغ عدد المستخدمين للمنصة قرابة ( 100 ) ألف مستخدم، وأكثر من ( 24 ) ألف مدرسة سجلت في المنصة حاليًّا، وحققت المنصة كذلك حوالي ( 100 ) مليون إجابة لأسئلة الأدوات، وتم تعبئة (3) ملايين نموذج، وإصدار أكثر من ( 9 ) آلاف تقرير.

ومنذ انطلاق المنصة حتى الآن استهدفت مليون استبانة الطلاب، وأكثر من ( 300 ) ألف استبانة استهدفت المعلمين، ومليون استبانة استهدفت أولياء أمور الطلاب، كما تم عبر المنصة إجراء (76) ألف مقابلة مع الطلاب، و( 50 ) ألف مقابلة مع موجهين طلابيين، و( 49 ) ألف مقابلة مع مديري المدارس، إضافة إلى إصدار ( 52 ) ألف ملاحظة بيئة مدرسية، و( 300 ) ألف ملاحظة صفية.

وتمثل معايير التقويم والاعتماد المدرسي وصفًا للأداء المتوقع من المدرسة وتغطي هذه المعايير جميع جوانب العملية التعليمية المؤثرة في التعلم، وتركز على نواتج التعلم وجودة المخرجات.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتقويم وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، وبما يحقق رؤيتها أن تكون نموذجًا سعوديًّا عالي الأثر في جودة التعليم والتدريب، رائد عالميًّا، ومساهمًا في تحقيق التنمية الوطنية والنمو الاقتصادي.