هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات اعتماد (4) برامج أكاديمية لجامعة المعرفة

المناطق_الرياض

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اتفاقيات لاعتماد (4) برامج أكاديمية لجامعة المعرفة، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي رئيس جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، في مقر الهيئة بالرياض.

وقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لمركز ” اعتماد” الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ووكيل جامعة المعرفة الدكتور ناصر بن علي الجار الله.

وشملت الاتفاقيات اعتماد البرامج في مرحلة البكالوريوس وهي: ( تقنية التخدير، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات ونظم المعلومات الصحية )، حيث ستكون جميع برامج الجامعة المؤهلة معتمدة أو في طور الاعتماد الوطني.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت الهيئة على أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، إضافةً على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.‫