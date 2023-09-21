هيئة تقويم التعليم والتدريب توقّع خمس اتفاقيات لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي مع عددٍ من منشآت التدريب

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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”، خمس اتفاقيات لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي مع عددٍ من منشآت التدريب، وذلك في مدينة الخبر.

ووقّع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز “مسار” الدكتور محمد الخيري، مع عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لخمس منشآت تدريبية وهي: (مركز مهارات للتدريب الإنشائي، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة “فهم” بالرياض والخبر، والمعهد العالي للسياحة والضيافة بالباحة وجيزان).

جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة، ممثلة بمركز “مسار”، لنشر ثقافة الجودة في قطاع التدريب في المنطقة الشرقية، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وغرفة الشرقية وعدد من المنشآت التدريبية.

ويهدف الاعتماد المؤسسي إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تعزيز جودة مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.

ويُعد مركز “مسار” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.