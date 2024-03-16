هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: استشهاد أسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

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أكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم، استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة 26 عامًا، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن نقله بوضع صحي خطير من زنزانته إلى إحدى المستشفيات.

وذكرت الهيئة، أنّه باستشهاد أبو غنيمة، فإن عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لعمليات التعذيب والجرائم الطبيّة ارتفع إلى 13 شهيدًا على الأقل ممن أعلن عن استشهادهم، لافتة النظر إلى أن العدد الإجمالي للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، وصل إلى أكثر من (9100) بينهم (3558) معتقلًا إداريًا.