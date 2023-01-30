هيئة فنون الطهي تنظم لقاءً افتراضياً بعنوان ” تحويل الشغف الى أعمال مربحة”

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تنظم هيئة فنون الطهي اليوم، لقاءً افتراضيًا مفتوحًا بعنوان ” تحويل الشغف الى أعمال مربحة”، بحضور سمية شويل، صاحبة أكاديمية عيش، وهي إحدى رائدات الأعمال في مجال فنون الطهي؛ للتحدث عن مسارها في تحويل شغفها إلى مشروع ناجح، ويمكن متابعة اللقاء على الرابط الإلكتروني: https://moc.webex.com/moc/j.php?MTID=mc78513b13b04d55d9185aa2a397877c5

وسيتطرق اللقاء لعدد من المحاور، ومن أبرزها التعريف بضيفة اللقاء، ومسيرتها المهنية، والحديث عن أهم النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل البدء بمشروع خاص وفي هذا المجال تحديدًا، والتحديات التي واجهتها، وكيف ساعدت التجربة من تطويرها، إضافةً إلى أهم النصائح لتحويل الشغف إلى مشروع قائم وناجح.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة فنون الطهي، وذلك بهدف تطوير القطاع وخلق تصورات وأبعاد جديدة لدى الجمهور تجاه فنون الطهي ومجالاته المختلفة، إلى جانب تحفيز ومساعدة المهتمين بالدخول في هذا المجال، وتحسين قدراتهم ومهاراتهم من خلال التخطيط لنموهم المهني بشكلٍ أفضل.