هيئة فنون الطهي تنظم لقاءً افتراضيًا بعنوان” الدعم والتمكين في حاضنة فنون الطهي”

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عقدت هيئة فنون الطهي لقاءً افتراضيًا مفتوحًا بعنوان:” الدعم والتمكين في حاضنة فنون الطهي”، بحضور رواد الأعمال في القطاع وأصحاب المشاريع الناشئة والمختصين بفنون الطهي؛ للتعريف بمفهوم الدعم وتمكين الأفكار المبتكرة، وتنمية المشاريع في القطاع.

وانطلق اللقاء بالتعريف بهيئة فنون الطهي ودورها في الدعم والتمكين للعاملين والمهتمين في القطاع ووضع الآليات والضوابط التي تسهم في النهوض به وسعيها للتعريف بالأطباق السعودية محليًا وعالميًا إلى جانب دعمها للمواهب الشابة في فنون الطهي.

وتطرق اللقاء إلى حاضنة فنون الطهي “كَوِّن” التي تتضمن ثلاثة برامج هي: برنامج الحاضنة ويضم 6 دورات تنطلق كل منها بمسابقة افتراضية تستمر لمدة 3 أيام، وتستهدف 50 مشاركًا في كل مسابقة، وبرنامج التحدي ويستهدف 8 طهاة مبتكرين، وثالثًا مختبر كون ويستهدف صناعة أطباق جديدة ومفاهيم فريدة في فنون الطهي.

وناقش اللقاء مخرجات الدورتين الأولى والثانية للحاضنة “كون” والتي قدمت 2420 ساعة استشارية، و78 ورشة في فنون الطهي، من خلال 69 مستشارًا ومدربًا، ومن خلالها تم إنشاء 32 هوية بصرية للشركات الناشئة وبرز من خلالها 41 رائد أعمال، و37 عملاً في ريادة الأعمال، وأكثر من 38 مدربًا ومستشارًا في قطاع تطوير الأعمال.

واستعرض اللقاء أهداف حاضنة كَوّن وأهمها: التطلع إلى مشاركة أكثر من 121 شركة ناشئة خلال 6 دورات، ورفع المعايير في قطاع فنون الطهي عن طريق تطوير شركات ناشئة بمفاهيم مبتكرة، وتوفير بيئة ريادية سعودية داعمة للابتكار في القطاع، وتعزيز حضور المملكة لتكون الوجهة الأولى في مجال الطهي عالميًا، وتمكين وتطوير رائدات ورواد الأعمال ضمن قطاع فنون هيئة الطهي.

وتخلل اللقاء حوار مفتوح أجاب خلاله مسؤولو الهيئة عن أسئلة الحضور التي تخص الحاضنة والفئات المستهدفة، كما تحدث خلاله بعض الطهاة المشاركين في الحاضنة عن تجاربهم خلالها ومدى استفادتهم منها وانعكاس ذلك على إبراز مواهبهم وتمكينهم وتحسين قدراتهم ومهاراتهم من خلال التخطيط لنموهم المهني بشكل أفضل.

يذكر أن حاضنة فنون الطهي “كَوِّن” تقدم برنامجاً متكاملاً يضم نخبة من خبراء الطهي، لتقديم تقنيات فنون الطهي المختلفة، وبناء قائمة طعام متكاملة لكل مشروع مشارك، والتعريف عملياً بالمطابخ العالمية المختلفة، وتوفير بيئة تنافسية للمواهب المحلية، وإتاحة الفرص لهم لبناء وتطوير مشروعات تجارية متكاملة، وتوفير الجلسات الاستشارية والإرشادية المتخصصة في ريادة الأعمال.