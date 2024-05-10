واتساب تطلق تصميمًا جديدًا

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أطلقت منصة المراسلة الفورية “واتساب”، تصميماً جديداً لكافة المستخدمين، يمكن الحصول عليه بتحديث التطبيق في هواتف آيفون وأجهزة أندرويد إلى آخِر إصدار متاح.

ويتضمن التصميم الجديد تغييرات جديدة في واجهة المستخدم، وألوانًا جديدة وأيقونات محدثة ورسومًا متحركة دقيقة وأيقونات ورسوماً توضيحية جديدة لتكون أكثر اتساقًا مع نظام الألوان الجديد، وأكثر ارتباطًا بالمستخدمين.

واعتمد التصميم الجديد نظامَ ألوانٍ جديداَ يتماشى مع شعار التطبيق، حيث وظفت المنصة ألوانًا موحدة في الواجهة مع استخدام اللون الأخضر المميز له على نحو محدود، كما بات الوضع الليلي داكنًا على نحو أكبر مقارنة بما سبق، لتسهيل قراءة الرسائل وتقليل إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة.

وبخصوص إصدار أندرويد، نقلت المنصة شريط التنقل من أعلى الشاشة إلى أسفلها ليسهل الوصول إليه بغض النظر عن حجم اليد أو قياس شاشة الجهاز، وهو الشريط نفسه الذي كان موجودًا في إصدار آيفون منذ مدة طويلة.

وغيرت المنصة تخطيط نافذة المرفقات في تطبيق آيفون لتصبح قابلة للتمدد بدلًا من القائمة التي تملأ الشاشة، من أجل تسهيل إرفاق مقاطع الفيديو والمستندات وغيرها.