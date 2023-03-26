«واتساب» يكشف مفاجأة لمستخدميه

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كشف موقع WABetaInfo أن خدمة التراسل الفوري واتساب تختبر عدداً من الميزات الجديدة، مثل: ميزة الرسائل المرئية التي رصدها في تطبيق الخدمة على نظام التشغيل (آي أو إس) iOS التابع لشركة أبل.
وأوضح WABetaInfo أن الميزة الجديدة ستُسهل على المستخدمين تسجيل مقاطع مرئية قصيرة لا تزيد مدتها على 60 ثانية ثم إرسالها إلى جهات الاتصال، وذلك من خلال الضغط على زر الكاميرا.
ويبدو أن الميزة الجديدة تأتي لتمنح المستخدمين طريقة أخرى للتواصل مع العائلة والأصدقاء عبر واتساب.
ونشر موقع WABetaInfo لقطة شاشة للرسائل المرئية الجديدة التي ستعمل بطريقة مشابهة للرسائل الصوتية، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في التقاط محتوى مرئي ومشاركته.
يذكر أن الرسائل المرئية ستكون مشفرة بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، وهذا يعني أنه لا أحد، ولا حتى واتساب أو ميتا، أو أي مزود لخدمة الإنترنت، يمكنه رؤية الرسائل المرئية التي تُشارك مع الآخرين.
وإضافة إلى ذلك، لن يكون من الممكن حفظ أو إعادة توجيه الرسائل المرئية إلى محادثات أخرى لمزيد من الخصوصية، ولكن لا يزال مسموحاً بأخذ لقطات شاشة.
يُشار إلى أن القدرة على إرسال الرسائل المرئية قيد التطوير وستُطلق في تحديث مستقبلي للتطبيق.