واشنطن: إحباط هجوم حوثي كبير في البحر الأحمر

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها أحبطوا هجوما لجماعة الحوثي في منطقة البحر الأحمر.

وأفادت في بيان على «إكس»، اليوم (السبت)، أن الحوثيين نفذوا هجوما على نطاق كبير بمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن، وأن القيادة المركزية والقوات المتحالفة رأت أن الطائرات تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة.

وأضافت أن سفن وطائرات البحرية الأمريكية تمكنت مع العديد من سفن وطائرات التحالف من إسقاط 15 طائرة مسيرة أحادية الاتجاه.

من جهتها، أقرت جماعة الحوثي بأنها استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام 37 مسيرة، مؤكدين أنهم استهدفوا السفينة الأمريكية «بروبيل فورتشن» في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع في كلمة: إن الجماعة استهدفت ناقلة البضائع الأمريكية «بروبيل فورتشن» في خليج عدن. وأضاف أنهم استهدفوا «عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بعدد 37 طائرة مسيرة وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أنه نفذ ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت القيادة المركزية على «إكس»: «إنه في حوالى الساعة 3:55 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتشن التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة».