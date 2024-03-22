واشنطن تعلن التصويت الجمعة في الأمم المتحدة على مشروع قرارها من أجل وقف للنار في غزة

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أعلن المتحدث باسم السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة “الخميس” أن الولايات المتحدة ستعرض “الجمعة” مشروع قرارها الذي يشدد على “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.

وقال نايت ايفانز في بيان “تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن، يتيح الافراج عن جميع الرهائن ويساعد في زيادة المساعدة الانسانية”.

وإضافة “بعد سلسلة مشاورات مع مجلس الامن، سنعرض هذا القرار للتصويت صباح “الجمعة””.

واعتبر المتحدث أن “هذا القرار هو فرصة بالنسبة إلى المجلس للتحدث بصوت واحد دعما للدبلوماسية الميدانية وللضغط على حماس لتقبل بالاتفاق المطروح”.

ومنذ لجوئهم إلى الفيتو نهاية فبراير ضد مشروع قرار جزائري يطالب بـ “وقف انساني فوري لأطلاق النار”، فاوض الامريكيون على نص بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة تستمر ستة اسابيع، مقابل الافراج عن الرهائن الاسرائيليين المحتجزين في غزة.

وافادت مصادر دبلوماسية أن هذه المسودة عدلت مراراً ولم تحظ بفرص كبيرة ليوافق عليها المجلس.

لكن الامريكيين وزعوا “الأربعاء” صيغة جديدة تشير للمرة الأولى إلى “وقف فوري لأطلاق النار”، من دون ان تتضمن دعوة مباشرة إلى تنفيذه.

ونص مشروع القرار على “ضرورة وقف فوري ودائم لأطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين، والسماح بتأمين المساعدة الانسانية الاساسية، وفي هذا السياق، يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى وقف مماثل لأطلاق النار على صلة بالأفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين”.

وقال مصدر دبلوماسي ان مشروع قرار آخر هو قيد التشاور، وقد يعرض للتصويت الجمعة.

وينص المشروع المذكور الذي حمله العديد من الاعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن على “المطالبة بوقف إنساني فوري لأطلاق النار خلال شهر رمضان”.