واشنطن تكشف الموعد المتوقع لتسليم أوكرانيا مقاتلات “إف 16”

وأضاف كيربي خلال مقابلة مع “فوكس نيوز”، أن أكثر ما يحتاجه الأوكرانيون في الوقت الراهن هو “تعزيز قدرات سلاح المدفعية في جيشهم”.

وأشار إلى أن حزمة أخرى من المساعدات الأميركية لأوكرانيا ستعلن قريبا، مع تركيز أكبر على إرسال الذخائر لمساعدة كييف على استعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.

حزمة مساعدات عسكرية طويلة الأجل