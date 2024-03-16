واشنطن: محادثات وقف النار في غزة تسير بالاتجاه الصحيح

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أبدى البيت الأبيض الجمعة “تفاؤلا حذرا” بإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بعد اقتراح جديد تقدمت به حماس.

“تفاؤل حذر”

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي “نظهر تفاؤلا حذرا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”، لافتا الى أن اقتراح حماس يندرج “ضمن حدود” ما ناقشه المفاوضون خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقا لمقترح لحماس اطلعت علي رويترز، اقترحت الحركة على الوسطاء والولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار يتضمن إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن مدى الحياة.

“المحادثات مستمرة”

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد أن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل وقطر لسد الفجوات في صفقة الأسرى، مشيراً إلى أن المحادثات مستمرة الآن.

وأضاف في تصريحات في وقت سابق الجمعة، أن واشنطن ستواصل العمل بأقصى طاقة للوصول إلى صفقة الأسرى، لافتاً إلى أن إرسال إسرائيل وفدا إلى الدوحة يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق.

كذلك أوضح أن أميركا تحتاج إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح، مبيناً أنها لم تحصل على خطة واضحة حتى الآن.

وفي وقت سابق قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سترسل وفدًا إلى الدوحة بعدما أعلنت حركة حماس أنها قدمت للوسطاء مقترحاً جديداً من مرحلتين على أساس البدء بهدنة تستمر ستة أسابيع والإفراج عن 42 أسيراً.

“مطالب غير واقعية”

وقال المكتب في بيان “ما زالت مطالب حماس غير واقعية. ويغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة بعد أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الموقف الإسرائيلي”.

يشار إلى أن مكتب نتنياهو وصف أمس الخميس مطالب حركة حماس بـ “غير الواقعية”، وذلك بعد إعلان الحركة عن تقديمها تصورا شاملا للوسطاء في مصر وقطر بشأن الاتفاق مع إسرائيل.

وساطة مصر وقطر

وتتوسط مصر والولايات المتحدة وقطر في مفاوضات الهدنة منذ يناير الفائت، آملة في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان الذي بدأ في 11 مارس، وتبادل الأسرى بين الطرفين.

علماً أن اتفاقاً سابقاً وحيدا كان أدى أواخر نوفمبر الماضي (2023) إلى وقف القتال لمدة أسبوع، وإطلاق سراح ما يزيد على 100 أسير إسرائيلي، في حين أطلقت إسرائيل سراح نحو 3 أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.