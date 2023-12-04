واشنطن: 4 هجمات استهدفت 3 سفن تجارية بالبحر الأحمر

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أكدت القيادة المركزية الأميركية وقوع أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وألقت باللائمة فيها على إيران.

صاروخ ودرون

وأوضحت القيادة المركزية في بيان بحسابها على منصة إكس اليوم الاثنين، أن المدمرة الأميركية (كارني) استجابت لطلبات استغاثة من سفن تجارية “وقدمت المساعدة”.

كما أضافت أن المدمرة رصدت في الهجوم الأول صاروخا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن على السفينة (يونيتي اكسبلورر).

وتابع البيان أن المدمرة الأميركية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثي في اليمن باتجاه (كارني) ظهر اليوم .

في هجوم آخر، تصدت (كارني) لطائرة مسيرة بينما كانت تقدم المساعدة للسفينة (يونيتي اكسبلورر) التي تعرضت لضربة بصاروخ من مناطق سيطرة الحوثيين.

أضرار دون إصابات

وأكدت القيادة المركزية الأميركية إن السفينة (نمبر 9) تعرضت لهجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون مما أسفر عن أضرر لكن لم تقع إصابات، كما أطلقت السفينة (صوفي) نداء استغاثة لتعرضها للإصابة بصاروخ لكن لم تحدث أضرار ملموسة.

وتابع البيان أن “هذه الهجمات تشكل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية وأمن الملاحة .. نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، تدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها”.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وهدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قبل أن يوسعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.