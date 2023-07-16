“وافي” تشترط رخصة التأجير على الخارطة لمزاولة النشاط

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أعلنت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء، أو التي لم تنشأ بعد، يتطلب إصدار رخصة مزاولة قبل الشروع في النشاط، مؤكدةً أنه يعد من أهم الأنشطة العقارية المستهدفة موخراً بشكل متزايد.

وأوضح الأمين العام للجنة نايف بن نواف الشريف، أن “وافي” تشترط على الراغبين في تطوير مشاريع عقارية الحصول على رخصة التأجير على الخارطة؛ مؤكداً بأنه يحظر التأجير، أو العرض، أو التسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة، وذلك بهدف تنظيم النشاط بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتسهيل الإجراءات، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المشاريع.