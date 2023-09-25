والدة ماني: انتقال ابني للنصر أفضل قرار اتخذه في حياته

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أعربت ساتو توري، والدة نجم نادي النصر، السنغالي ساديو ماني، عن سعادتها بوجودهم في السعودية، مؤكدة أنها بلد مسلم وتحترم الجميع.

وقالت والدة ماني في تصريحات عبر برنامج “أكشن مع وليد”، إن قدوم ساديو ماني إلى السعودية، أفضل قرار اتخذه في حياته على الإطلاق.

وأوضحت، أن العائلة سعيدة وتدعو للنجم السنغالي دائما لتحقيق الفوز مع النصر، مضيفة: “نحن سعداء بأن الله يسر طريق ماني بهذا الاتجاه”.

وأشارت إلى أن ساديو يريد تحقيق الألقاب مع النصر والاستمرار بلعب كرة القدم في السعودية، مؤكدة أن الدوري السعودي قوي.

وأتمت: “أنا سعيدة بسبب تواجدي بجانبه؛ فنحن مسلمون ونريد العيش في بلد الإسلام، والبلد جميل”.