وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في منطقتي مكة المكرمة ونجران

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قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقتي مكة المكرمة ونجران خدماتها للرجال والنساء في (4) مواقع، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء ستقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران خدماتها اليوم للنساء في الثانوية الثامنة للبنات بمدينة نجران لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.