ورشة عمل عن الممارسات الزراعية الجيدة السعودية في مهرجان الكمأة بسكاكا

المناطق_واس

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ضمن برامجه التثقيفية في مهرجان الكمأة والنباتات العطرية بسكاكا، ورشة عمل بعنوان ” الممارسات الزراعية الجيدة السعودية” قدمتها المدربة في مجال البيئة، فاتن الرويلي.

وركزت الورشة على تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة السعودية وفوائد الحصول على شهادة Saudi G.A.P ، من أجل تقديم غذاء آمن ومستدام، وتحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة، وتمكين صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، إضافةً إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية والمحافظة على أمن وسلامة الإنتاج الزراعي.