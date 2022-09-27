ورشة عمل مشتركة بين لجنة السلامة المرورية بتبوك ونيوم

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نظمت اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بمنطقة تبوك اليوم، بالتعاون مع شركة نيوم، ورشة عمل مشتركة لعمل تصميم ” إستراتيجية السلامة المرورية ” في منطقتي تبوك ونيوم، وذلك بفندق جراند ملينيوم بالمنطقة، بحضور وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وبمشاركة 40 متحدثاً من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بالسلامة المرورية وعدد من الخبراء الدوليين .

وأستعرضت الورشة في عرض تعريفي ” إستراتيجية السلامة المرورية ” والتحديات الرئيسية لها والمبادرات، والدور المطلوب من الشركاء الرئيسيين من القطاعات الحكومية والخاصة لتبني هذه الإستراتيجية، كما تم خلال الورشة في جلسة تفاعلية تحديد الوضع الراهن للسلامة المرورية في منطقتي تبوك ونيوم, ومعالجته استناداً الى افضل المعايير الدولية ووفقاً للاطار العالمي Safe System Approach والذي يركز على تحقيق طرق ومجتمع ومركبات وسرعات اكثر امناً في المناطق الحيوية والمحورية .