وزارة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع شركة إندافا الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا

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وقّعت وزارة الاستثمار اليوم مذكرة تفاهم مع شركة إندافا الرائدة في مجال خدمات التكنولوجيا، والتي لطالما تميزت بالجمع بين الإبداع الهندسي المتطور والخبرة الكبيرة في هذا القطاع والنهج الذي يركز على خدمة المستخدمين. وجاء توقيع المذكرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاستثماربهدف تمكين شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً من تأسيس أعمال ومشاريعناجحة في المملكة، سعياً منها لدعم جهود التحول الرقمي في السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل كلٌ من وزارة الاستثمار وشركة إندافاعلى وضع مؤسسات المملكةعلى المسار السريع نحو تحقيق التحول الرقمي الفعّال، والذي أصبح ممكناً بفضل ما تتمتع به إندافا من خبرة عالمية فريدة في تصميم وتنفيذ الحلول التكنولوجية، والتي كانت ثمرة عملها مع آلاف الشركات الرائدة حول العالم.وجاء توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها شركة إندافا على مدار العامين الماضيين لتعزيز وجودها في المملكة، حيث تعمل بالتعاون مع كبرى الجهات والشركات العاملة في المملكة ضمنالقطاع الحكومي وقطاعات المصارفوالتمويل،والطاقة،والاتصالات، والتجزئة.

وترى الوزارة أن نهج الشركة القريب من العملاءينسجمبشكل مثالي مع رؤية الحكومة السعودية المتمثلة في استقطاب الشركات العالمية الرائدة لدفع عجلة الاستثمار في المملكة دعماًللسوق المحلي. ومن المتوقع أن تسهمهذه الرؤية، التي تدعمها شركة إندافابخبرتهاالعالمية الممتدة لعقود، في تقديمالدعم الذي تحتاجه الشركات السعودية لتعزيزريادة الابتكارات الرقمية التي تدخلها إلى ساحة المنافسة العالمية وتعزيز الرفاه الذي ينعم به مواطنو المملكة.

وتمتلك إندافا – المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (DAVA) بقيمة سوقية تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي –كادر عمل عالمي يزيد قوامه عن 11,500 موظّف. وتكمن خبرة الشركة في تقديم خدمات ابتكارية من خلال استخدام الحلول الرقمية المتقدمة. وتتمتع الشركة بسجل حافل من الإنجازات في مجال حلول الدفع والخدمات اللوجستية والتجزئة، حيث تحظى بمكانة مرموقة وقوية تمكّنها من دفع عجلة التحول الشامل ضمن القطاعات التي تشكل محور تركيز استراتيجية رؤية السعودية 2030.

وستعمل إندافا بالتعاون وزارة الاستثمار على دعم الرؤية الاقتصادية للمملكة بثلاث طرق رئيسية: تتمثل أولاها بتيسير سبلالتحول الرقمي للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص الرائدة. وتتضمن الثانية تقديم أفضل الممارسات والمعايير العالمية والخدمات الاستشارية لتعزيز الكفاءةوالفعالية التنظيمية، أما الطريقة الثالثة فتتمثل فيزيادة ثروة المملكة من الموهوبين المتخصصين في مجال التكنولوجيا.

وفي هذا الصدد، اشاد المدير العام لشركة إندافا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد ديفيد بوست،بجهود وزارة الاستثمار في منح شركات التكنولوجيا الرائدة عالميا مثل شركة إندافا فرصة مثالية للمساهمة بفعالية في تشكيل المستقبل الرقمي للمملكة العربية السعودية، وخصوصاًفي هذهالمرحلة التحولية المهمة في مسيرة تقدم المملكة.

وأضاف السيد بوست:”إن شراكتنا مع الوزارة ما هي إلا دليل جديد يؤكّد التزامإندافا الراسخ بدعم المملكة وشعبها. ويأتي ذلك في إطار رسالتنا التي ترميإلى إحداث أثر إيجابي عميق ودائم على المجتمعات والاقتصادات التي نعمل على خدمتها”، مشيراً إلى أن هذا التعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية البارزة يمثل دافعاًرئيسياً لشركةإندافانحو تحقيق رؤيتها المستقبلية.