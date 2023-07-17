وزارة التجارة تضبط أكثر من 2300 ملصق ومعطر جو منتهي الصلاحية بالشرقية

المناطق_المنطقة الشرقية

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 2,300 ملصق ومنتج منتهي الصلاحية في منشأة تجارية بالمنطقة الشرقية.

وخلال جولاتها التفتيشية الاعتيادية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضبطت الفرق الرقابية 2,332 عبوة معطر جو منتهية الصلاحية، وملصقات بتواريخ مستقبلية في إحدى المنشآت التجارية قبل تسويقها، حيث تم استدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق نظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت وزارة التجارة أهمية نظامية أعمال المنشآت كافة والتزامها بأنظمة وزارة التجارة، وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الرقم الموحد 1900.