وزارة التجارة والهيئة العامة للنقل تحثان على التسوق المبكر لمستلزمات العيد

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دعت وزارة التجارة والهيئة العامة للنقل المتسوقين في التجارة الإلكترونية إلى التسوق المبكر لمستلزمات عيد الفطر المبارك لتفادي ازدحام لحظات التسوق الأخيرة (لاسيما في مواسم رمضان والأعياد)، والاستفادة من حقوقهم في: “الإرجاع والاستبدال وإلغاء الطلب” وغيرها، والحصول على أفضل الخدمات المقدمة من المتاجر وشركات البريد ونقل الطرود.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الطلب المبكر مع اقتراب عيد الفطر المبارك يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمتسوقين ويحقق رضاهم، تزامنًا مع ارتفاع الطلبات في شهر رمضان، مشيرة إلى أن التسوق المبكر يضمن الحصول على المنتجات في المواعيد المحددة، ويسهم في زيادة رضا العملاء، وتوفير خيارات توصيل متنوعة، بما يعزز العلاقة مع شركات التوصيل وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال وجود شكوى ضد شركات التوصيل، على المستفيد أولًا رفع شكوى للشركة المعنية، وإذا لم يتلقى أي تجاوب خلال 5 – 7 أيام عمل، يحق له تصعيد الشكوى إلى الهيئة العامة للنقل عبر مركز الاتصال الموحد (19929)، أو البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة [email protected] أو حساب (بوابة نقل) عبر منصة X، مؤكدة التزامها بالتعامل مع الشكاوى ومعالجتها.

من جانبها، أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق عن بدء تخفيضات رمضان والعيد للمستهلكين في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية اعتبارًا من 10 شعبان 1445هـ، تحفيزًا للتسوق المبكر وتخفيفًا لازدحام لحظات الشراء الأخيرة.