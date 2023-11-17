وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية عبر فعالية “لغة الشعر والفنون”.. ديسمبر المقبل

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تنظم وزارة الثقافة فعّالية “لغة الشعر والفنون” خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر المقبل في العاصمة الرياض؛ لتحتفي من خلالها بجماليات اللغة العربية تزامناً مع اليوم العالمي للعربية الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، مستهدفةً من خلالها مختلف شرائح المجتمع المحلي، والسيّاح من مختلف دول العالم، وجميع المهتمين بالشعر والفنون بشتى أنواعها.

وتتفرّع الفعّالية إلى ثلاث مناطق رئيسة؛ وهي: حرف وقصيدة، وأفانين وأفنان وفنون، وفناء؛ لتُقدم عبر كل منطقةٍ من هذه المناطق تفعيلاتٍ ثقافية منوعة وثريّة؛ تُسلط الضوء من خلالها على الثقافة العربية الغَنيّة بالتراث العريق، وتعزز من فهم اللغة العربية والاعتزاز بها عبر الشعر والقصائد المغناة، وإبرازها من جانب الفن، وتُرسخ هذه الفعالية دور وزارة الثقافة في بث كافة جوانب التراث الثقافي السعودي عن طريق الاحتفال بهذا اليوم العالمي، والاعتزاز بلغة الضاد، وإبراز فنونها المتنوعة. ويأتي اليوم العالمي للغة العربية ليُعزز الحوار والتواصل بين الثقافات المختلفة، وقِيم التعددية اللغوية والثقافية في المجتمع العالمي.

وتهدف وزارة الثقافة عن طريق تنظيم فعّالية “لغة الشعر والفنون” إلى العناية باللغة العربية، والذي يعد أحد الأهداف الإستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، والمشاركة بطابعٍ حديثٍ في إظهار جماليتها وخصوصيتها، وإبراز العمق الثقافي والتاريخي للغة العربية، إضافةً إلى المشاركة في تفعيل اليوم العالمي للغة العربية بفعّاليةٍ ثقافيةٍ وفنيةٍ إبداعيةٍ وثريّةٍ.