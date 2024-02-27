وزارة الثقافة تحكي قصة التأسيس في “سيمفونية البداية”

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ضمن باقتها الاحتفالية بيوم التأسيس، نظمت وزارة الثقافة العرض الأوركسترالي الاستثنائي “سيمفونية البداية” على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي بمدينة الرياض خلال يومَيْ 25 و26 فبراير، الذي احتوى على تفاعل موسيقي بديع بين الآلات الموسيقية العالمية الكلاسيكية، والآلات السعودية التقليدية، بمشاركة لافتة من فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.

وخطّ قصائدَ العرض الأوركسترالي نخبةٌ من الشعراء السعوديين المميزين، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن، بجانب الشاعرة نجلا المحيّا “معتزة”، والشاعر فهد عافت، والشاعر نايف صقر.

فيما صاغ الرؤية الموسيقية للعرض الملحن “سهم” الذي صاغ الألحان أيضاً بالمشاركة مع الملحِّنَين “مبهم” وعبد الله البدر.

وشاركت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بمقطوعات مميزة من آلات سعودية فريدة، وعروض أدائية تقليدية مثل فن الهيدا، وفن السامري إضافة إلى فن الهوبال، مما أضفى على العرض أسلوباً مبتكراً جمَع بين الأصالة والتطور.

وعايش الجمهور وسط هذا العرض الفاخر تجربةً زمنية وطنية سردت قصة تأسيس الدولة السعودية، وتجلّت فيها معاني الفخر والوحدة الوطنية عبر فصولٍ موسيقية باهية، وذلك تحت قيادة المايسترو رئاب أحمد.

يُذكر أن “سيمفونية التأسيس” جاءت في ضوء احتفاء وزارة الثقافة بيوم التأسيس باعتباره مناسبةً وطنية تستعيد قصة عظيمة لوطنٍ تأسس منذ ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727م.