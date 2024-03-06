وزارة الثقافة تعقد ورشة عمل عن مشروع الإطار التنظيمي للمهن الثقافية

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عقدت وزارة الثقافة في الرياض، ورشة عملٍ عن مشروع الإطار التنظيمي للمهن الثقافية مع الجمعيات المهنية والممارسين، لفهم ورصد التحديات والعقبات التي تواجههم، والخروج بتوصيات تعالجها.

وتطرقت الورشة لعددٍ من المحاور، من أبرزها التعريف بالمشروع ومراحله، ودراسة الملاحظات والصعوبات والتحديات التنظيمية المتعلقة بممارسة المهن الثقافية والقطاع الثقافي، والإجراءات والمتطلبات غير التنظيمية المقترحة لمعالجة صعوبات مزاولة المهن في القطاع الثقافي، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الحالية المتعلقة بالممارسين للمهن الثقافية والجمعيات، وحدود التنظيم المناسب للمهن الثقافية من وجهة نظر الممارسين والجمعيات.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلةٍ من الورش التي تعقدها وزارة الثقافة، بهدف تطوير القطاعات الثقافية ودراسة الاحتياج التشريعي لتنظيم المهن الثقافية، إضافةً إلى وضع إطار تنظيمي للمهن الثقافية بما يُمكّن الممارسين الثقافيين من ممارسة هذه المهن.