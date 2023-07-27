وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة التام لمحاولة الانقلاب على شرعية الرئيس محمد بازوم، مطالبةً أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عنه وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية

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إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية يوم أمس الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023م الذي تم الإعراب فيه عن بالغ القلق من تطورات الأحداث في جمهورية النيجر وحرص المملكة العربية السعودية على أمن جمهورية النيجر واستقرارها وسلامة مؤسساتها.. فإن وزارة الخارجية تعرب عن رفض المملكة العربية السعودية التام لمحاولة الانقلاب على شرعية فخامة الرئيس محمد بازوم، مطالبةً أطراف الانقلاب بسرعة الإفراج عن فخامته وتمكينه من استعادة مباشرة اختصاصاته الدستورية، والحفاظ على صحته وسلامته.

وجددت الوزارة مطالبة المملكة بتغليب مصلحة النيجر وشعبها لتجنب خطر الانزلاق إلى انفلات أمني قد يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء، وخسارة المكتسبات الوطنية.