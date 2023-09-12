وزارة الداخلية تستعرض لزوار معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض “روبوت” مكافحة الحرائق

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تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني لزوار معرض سيتي سكيب العالمي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، “روبوت” لمكافحة الحرائق، ضمن حلولها التقنية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، بالتعرف على الروبورت المزود بـ (3) فتحات لمخارج المياه والرغوة، وكاميرات حرارية لتقديم صور واضحة، وآلية عمل “الروبوت” المتحرك في عمليات الإطفاء التي يصعب وصول الأفراد إليها، بهدف تعزيز سلامتهم، خاصة في الحرائق ذات الخطورة العالية والمناطق التي لا يمكن الاقتراب منها، والمهام ذات الجهد العالي.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض “سيتي سكيب العالمي” العقاري الذي يُعد الأكبر في العالم، ويقام لأول مرة في المملكة، وسيعرض من خلاله مشاريع رؤية السعودية 2030 تحت سقف واحد، بحضور أكثر من 170 دولة.