وزارة الداخلية تستعرض مبادرة “طريق مكة” في مؤتمر ليب 2024

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تستعرض وزارة الداخلية، مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي نفذت للمرة الخامسة، وتهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن جناحها المشارك في مؤتمر (ليب 2024)، بنسخته الـ (3)، خلال الفترة 4 – 7 مارس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، بالتعرف على جهودها المستمرة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين من مبادرة (طريق مكة)، حيث نجحت في عامها الـ 5 في 7 دول مستفيدة منها وخدمتهم في مطارات بلدانهم، وهي باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار، واستفاد منها 242,272 حاجًا في عام 2023م خلال موسم الحج لعام 1444 هـ، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين منذ إطلاقها 617,756 مستفيدًا، وبلغ عدد رحلات المستفيدين في صالة المبادرة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 667 رحلة.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في المؤتمر التقني الأكثر حضورًا في العالم (ليب 2024) لإبراز التقنيات والأنظمة والتجهيزات الأمنية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة، وتعزيز الأمن وإدارة الحشود وسلامة الإنسان والبيئة وتنظيم الفعاليات والأحداث العالمية، واستشراف الحلول الرقمية في المجالين الأمني والخدمي للمواطنين والمقيمين والزوار، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.