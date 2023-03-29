وزارة الرياضة تُقيم برنامج “كن رياضي” لتعريف الشباب بالرياضات المختلفة

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تقيم وزارة الرياضة ممثلةً بوكالة شؤون الرياضة والشباب، برنامج “كن رياضي”، وذلك في بيوت الشباب في الرياض، خلال الفترة من 30 مارس وحتى 1 أبريل 2023م، سعياً لتعريف الشباب بعددٍ من الرياضات المختلفة، وتمكينهم من ممارستها بالشكل الصحيح، تحت إشرافِ المختصين.

ومن المقرّر أن يشارك في الفعالية عددٌ من الاتحادات واللجان الرياضية، تتمثل باتحاد ألعاب القوى، الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتحاد رفع الأثقال، الشطرنج، كرة الطائرة، الجودو، التجديف، الجولف، الملاكمة، الهوكي، اليوغا، كرة الطاولة.

كما تسعى الوزارة أيضاً إلى تمكين وتشجيع المبادرات الشبابية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لهم بما يعود عليهم بالنفع، إضافةً إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، مما يسهم في تحفيز المؤسسات والجمعيات الأهلية للمشاركة في البرامج الشبابية.

الجدير بالذكر أن الوزارة ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب، تعمل جاهدةً على إقامة العديد من البرامج الشبابية، منها: الرياضية والتطويرية والدينية والكشفية، إلى جانب إشراك الشباب في تنظيم المناسبات الوطنية، والتبادل الثنائي من خلال استقبال الشباب من الخارج، وإيفادهم إلى خارج المملكة.