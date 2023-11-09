وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مبادرة وحدة الصف واجتماع الكلمة

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اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، مبادرة “وحدة الصف واجتماع الكلمة”، التي تم تنفيذها بالتزامن مع اليوم الوطني 93 للمملكة بمختلف مناطق المملكة، واستهدفت منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والخطباء والمراقبين والمراقبات، وانطلقت أولى فعالياتها بالمنطقة الشرقية، واختتمت يوم أمس في منطقة الرياض.

وشارك فيها عدد كبير من الأكاديميين والمتخصصين والدعاة، تناولت فيها مجموعة من المحاضرات والندوات، والموضوعات التي أكدت على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة لغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع ولتذكير الناس بنعمة الأمن والأمان الذي تنعم به هذه البلاد المباركة.