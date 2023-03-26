وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في بنغلاديش

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دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في العاصمة البنغلاديشية دكا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عيسى بن يوسف الدحيلان، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور الفاخرة لمسلمي بنغلاديش بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

ويستهدف برنامج تفطير الصائمين 56 ألف صائم في جمهورية بنغلاديش الشعبية، إضافة إلى برنامج توزيع التمور الفاخرة التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بإقامتها في شهر رمضان المبارك، في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين حول العالم، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.

حضر حفل التدشين عدد من المسؤولين ومنسوبو السفارة والملحقية في بنغلاديش، وعدد كبير من الدبلوماسيين، والشخصيات الإسلامية ورؤساء الجامعات الذين عبروا عن شكرهم لحكومة المملكة على تنفيذ هذا البرنامج والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين المولى عز وجل أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.