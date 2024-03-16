وزارة الشؤون الإسلامية تدشن هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لجمهورية بولندا

المناطق_الرياض

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الجمعة, هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من التمور لجمهورية بولندا البالغة طنّين، بمناسبة شهر رمضان ١٤٤٥هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد بن صالح الصالح، ومفتي جمهورية بولندا ورئيس الاتحاد الديني الإسلامي الشيخ أحمد توماش ميشكيفيتش، ومندوب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أحمد الحربي, وستوزع على المساجد والمراكز الإسلامية في بولندا.

وأعرب السفير الصالح عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على عنايته واهتمامه بشؤون المسلمين في كل مكان.

من جهته، قدم مفتي جمهورية بولندا ورئيس الاتحاد الديني الإسلامي، شكره وتقديره للمملكة وقيادتها الرشيدة؛ على الاهتمام الذي توليه للمسلمين، وحرصها على تقديم الدعم لهم داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يجزل لها الأجر والمثوبة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.