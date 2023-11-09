وزارة الشؤون الإسلامية تنظم غداً مسابقة القرآن الكريم الدولية لدول البلقان في العاصمة الألبانية تيرانا

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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، غداً، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم الدولية في ألبانيا لدول البلقان للبنين والبنات، وذلك في فندق إنترناشيونال في العاصمة الألبانية تيرانا وتستمر ثلاثة أيام.

ويشارك في هذه التصفيات 96 متسابقًا ومتسابقة من 14 دولة يمثلون دول البلقان، حيث تأهلوا بعد المشاركة في التصفيات الأولية التي ضمت 1766 متسابقًا من الحافظين والحافظات لكتاب الله عز وجل، ويتنافسون في أربعة فروع، الأول: حفظ القرآن كاملاً، والثاني: حفظ عشرة أجزاء، والثالث:حفظ خمسة أجزاء، والرابع: حفظ جزئين.

وتهدف هذه المسابقة إلى ربط الناشئة والشباب من البنين والبنات بالقرآن الكريم وتشجيعهم على العناية به وحفظه وتطبيقه، والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب كتاب الله وشحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم، وكذلك شغل وقتهم بما يفيدهم دينياً وعلمياً وأخلاقيًا، وإبراز دور المملكة في الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه.

وتعد إقامة هذه المسابقة ضمن البرامج الدعوية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمراكز والمشيخات الإسلامية بالخارج؛ وذلك تشجيعًا لأبناء المسلمين لحفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الشرعية والتمسك بالكتاب والسنة على منهج الاعتدال والوسطية.