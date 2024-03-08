وزارة الشؤون الإسلامية تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك لعام 1445هـ

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أنهت وزارة الشؤون والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري ١٤٤٥هـ بمختلف مناطق المملكة، حيث جُهِّزت المساجد والجوامع، حتى يتمكن المصلون من أداء العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة وسط أجواء إيمانية، وتنفيذ عدد كبير من البرامج الدعوية والعلمية والإرشادية، إلى جانب تنفيذها من البرامج خارج المملكة تتضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين وكذلك برنامج الإمامة؛ في إطار جهود الوزارة بدعم القيادة الحكيمة لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية ببيوت الله عز وجل وتحقيقا لرؤى وتطلعات ولاة الأمر.

وفيما يخص البرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة خلال الشهر الكريم خارج المملكة أبان معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أنها تشمل تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة حيث خُصِّصَت كمية ٥٠٠ طن ستُوَزَّع على ٩٣ دولة في مختلف قارات العالم، وكذلك تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين في ٤٠ دولة، وبرنامج الإمامة بالخارج في ١٩ دولة حول العالم بناءً على الطلبات التي ترد للوزارة عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين من الدول للاستفادة من الأئمة الذين تختارهم الوزارة بعناية ووفق شروط دقيقة للمشاركة في إقامة الصلوات وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية في ضوء رسالة الوزارة لنشر الوسطية والاعتدال.

وأوضح أن الاستعدادات التي قامت بها الوزارة تتضمن التأكد من جاهزية المساجد ومرافقها وصيانتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المصلين في هذا الشهر الفضيل سواءً ما يتصل بمنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين من خلال التأكيد على وجودهم على مدار اليوم خلال الشهر الفضيل، وكذلك التأكد من توفر كميات كافية من المصاحف في المساجد والجوامع، ومتابعة الأئمة والخطباء والمؤذنين في تطبيق التعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف لخدمة بيوت الله والمصلين.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة كثفت نشاطها الدعوي والعلمي بإطلاق مجموعة كبيرة من البرامج والمناشط في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بما يقارب ٧٤٦٠ منشطا دعوياً تتضمن كلمات وعظية ومحاضرات ودروس وندوات ودورات علمية ومقاطع فيديو وبروشورات توعوية إلكترونية بهدف تعزيز الوعي بأهمية استغلال أوقات هذا الشهر الفضيل في أعمال الخير، وبيان فضائله وأحكامه، إلى جانب تقديم برامج خاصة لمنسوبي المساجد في الأحكام الفقهية وواجباتهم تجاه تحقيق رسالة المسجد في المجتمع والتذكير بنعمة الأمن والاستقرار التي نعيشها في هذه البلاد المباركة في ظل القيادة الرشيدة.

وأفاد بأن الوزارة اعتمدت عدداً من الضوابط التي يجب تطبيقها في تنفيذ مشاريع تفطير الصائمين في مساجد وجوامع المملكة منها: منع جمع التبرعات النقدية من قبل منسوبي المساجد، وعدم الإسراف في موائد الإفطار، والتزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي ترغب بإقامة مشروع تفطير الصائمين بالرفع للوزارة لإصدار التصاريح اللازمة وأخذ الموافقة، وكذلك الالتزام بتوفير وجبات الإفطار من شركات تقديم الإعاشة أو الأماكن المرخص لها من قبل البلدية.

وأوضح أن الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ستقدم العديد من الخدمات والجهود الدعوية والإرشادية لضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان حيث يبلغ إجمالي الخدمات التي ستقدم خلال برنامج توعية المعتمرين عشرة ملايين خدمة دعوية ويستفيد منها أكثر من تسعة ملايين خدمة, وذلك في مواقع العمل في بعض مساجد مكة المكرمة ومساجد الحل ومصليات المنطقة المركزية وجبل ثور وجبل الرحمة بعرفات, وتتمثل هذه الخدمات من إقامة 3,365 درساً وكلمة ومحاضرة, وبث 1.080.000 رسالة إرشادية عبر الشاشات الإلكترونية, واستقبال 148.000 ألف مكالمة عبر الهاتف المجاني, 1.270.800 سائل من خلال كبائن التوعية الإسلامية والمصليات, وتشغيل الشاشات التفاعلية للمكتبة الإلكترونية التي تحتوي على 23,000 ألف كتاب, وتقديم 10.000 إجابة عبر أجهزة الآيباد, وبث 4.500.000 رسالة توعوية توجيهية نصية (sms) وتوزيع 21,820 من مطبوعات وإصدارات الوزارة.