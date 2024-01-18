وزارة الشؤون الإسلامية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الدينية الصومالية

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وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم، مذكرة تفاهم في مجالات الشؤون الإسلامية.

وتنص بنود المذكرة على تعاون الطرفين على التعريف بالإسلام، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة، والتعاون في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، وإعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم، والتعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وتبنّي واقتراح البرامج والأسس الفكرية الصحيحة التي توضح مفاهيم الوسطية والاعتدال في الإسلام، والتعاون في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحفظ التراث الإسلامي وإحيائه وتحقيقه ونشره، وتنظيم لقاءات بين العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية في البلدين لمواجهة القضايا والمستجدات الفكرية.