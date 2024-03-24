وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد وفاة خمسة جرحى داخل مستشفى الشفاء إثر الحصار الإسرائيلي

المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن وفاة خمسة جرحى من المحاصرين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة منذ اسبوع، نتيجة نفاذ الأدوية وعدم تلقيهم العلاج.

وقالت الوزارة في بيان لها : إن مجمع الشفاء الطبي الذي يتواجد به جرحى ومرضى بات بدون مياه أو طعام أو خدمات صحية، والجرحى بحالة صحية سيئة جداً وقد تعفنت جروحهم، وذلك بسبب مواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمانهم من العلاج، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين وجهوا مناشدات لكافة المؤسسات الأممية و المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم.