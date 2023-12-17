وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين السبت برصاص قوات إسرائيلية في ثلاثة حوادث منفصلة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن شابا يبلغ من العمر 20 عاما توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته “بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن” ببلدة بيت أمر، كما قتل شاب آخر يبلغ من العمر 25 عاما في مدينة طولكرم.

وأضافت أن صبيا يبلغ من العمر 16 عاما لقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة دير عمار غرب رام الله.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 291 منذ السابع من أكتوبر .