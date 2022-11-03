“وزارة الصحة” تدعو للالتزام بارتداء الكمامة تجنبًا للإصابة بالإنفلونزا الموسمية

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الالتزام بارتداء الكمامة

دعت وزارة الصحة، الجميع إلى الالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، بالإضافة لتجنب لمس العين أو الفم مباشرة، وضرورة الحصول على اللقاح، والحرص على نظافة المكان، إلى جانب غسل اليدين جيدًا، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال.

وأكدت، أن الأعراض التي تظهر على المصاب بالإنفلونزا الموسمية، تتمثل في رجفة وتعرق، وارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وألم العضلات، وصداع، والتهاب الحلق، وسعال مستمر وجفاف وسيلان الأنف.

المضاعفات المصاحبة

وأوضحت الوزارة، أن هذا المرض يسبب عددًا من المضاعفات أهمها، التهاب الرئتين، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الأذن، وتسمم الدّم، والوفاة.

وكانت “الصحة”، أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، وتستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع.