وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقيع مذكرة تعاون مع جمعية ترميم لتشجيع العمل التطوعي

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وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تعاون مع جمعية “ترميم” بالمنطقة الشرقية؛ تهدف إلى وضع إطار للتعاون المشترك لدعم الجهود والأنشطة الخيرية للجمعية، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

ومثّل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد بن سعود السويلم، فيما مثّل الجمعية رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالدي.

وتتضمن المذكرة ثلاثة أوجه للتعاون بين الطرفين تشمل: قيام الوزارة بتشجيع مصانع التشييد والبناء الوطنية في دعم أعمال الجمعية مادياً وعينياً، وتحفيز منسوبي الوزارة للمساهمة في تقديم خبراتهم العملية من خلال العمل التطوعي لدعم الجمعية خارج أوقات ساعات العمل الرسمية، وبما لا يؤثر في تأدية مهامهم الوظيفية، ودعم مشاركة الجمعية في المعارض المحلية بمصانع التشييد والبناء.

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص الوزارة على تعزيز دورها في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، من خلال المساهمة في تقديم الخدمات المتاحة لدعم الجمعيات التطوعية؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وتحقيقًا للتوجهات الوطنية الهادفة إلى تشجيع العمل التطوعي ونشر ثقافته في المجتمع.