وزارة العدل: المحاكم عقدت 957 ألف جلسة عن بُعد وأصدرت 360 ألف حكم قضائي

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عقدت محاكم المملكة بمختلف تخصصاتها: “العامة، الجزائية، التجارية، العمالية، والأحوال الشخصية”، خلال العام الجاري 2023 أكثر من 957 ألف جلسة قضائية، 97% منها عُقدت عن بُعد عبر بوابة ناجز najiz.sa، وأصدرت 360 ألف حكم قضائي، وذلك منذ بداية العام 2023 حتى الآن.

وعملت وزارة العدل على تعزيز القضاء المؤسسي وتطوير المنظومة العدلية عبر مجموعة من الإجراءات والمبادرات، مثل هيكلة المحاكم، والتطبيق الفعلي للتقاضي على درجتين، وتدشين المحاكم النموذجية.

وكان معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد دشّن أعمال مركز تدقيق الدعاوي ومركز تهيئة الدعاوى، إضافة إلى إطلاق خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة؛ مما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين، ويسهم في رفع كفاءة الخِدْمات العَدْلية.