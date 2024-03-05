وزارة العدل تستعرض في “ليب” ممكناتها وتجربتها الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العدلي

المناطق_واس

تشارك وزارة العدل بوصفها شريكاً ذهبياً في مؤتمر “ليب 2024″، الذي تستضيفه الرياض بدورته الثالثة، وذلك بجناحها في “معرض السعودية الرقمية”، الذي تستعرض فيه ممكنات القطاعات العدلية الرقمية وتجربتها التحولية وتقنياتها في الذكاء الاصطناعي.

وتضمن جناح الوزارة شاشات عرض ذكية؛ شملت معلومات حول التحول الرقمي في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والمصالحة، بالإضافة إلى تقديم تجربة تفاعلية لمشروع التنبؤ بالأحكام، وتعزيزها للأمن العقاري من خلال مشروع رقمنة الثروة العقارية.

وتمثل منصة ناجز أحد أبرز التجارب العدلية في التحول الرقمي، والتي تشمل أكثر من 160 خدمة عدلية أغنت المستفيدين عن 70 مليون زيارة سنوياً لمرافق وزارة العدل.

ومن أبرز ما تم استعراضه: مشروع التقاضي الإلكتروني ومجموعة من التحسينات القضائية التي أسهمت في اختصار عمر القضية بنسبة 79%.

كما تناول الجناح مشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ وأبرز التطورات في التحول الرقمي للتنفيذ، وأثر ذلك في اختصار خطوات عملية التنفيذ إلى خطوتين.

واشتمل الجناح على أبرز مشاريع قطاع التوثيق مثل التحول الرقمي للتوثيق، وتدشين البورصة العقارية، وإطلاق كتابات العدل الافتراضية، وقصة رقمنة 200 مليون وثيقة عقارية.

وخصصت الوزارة شاشات عرض باللغة الإنجليزية لمشاريع تتناول الرحلة الرائدة للتطوير العدلي في ظل رؤية المملكة 2030.