وزارة النقل تفوز بجائزة “ميسم 2024” في مجال تبني الأنظمة مفتوحة المصدر

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فازت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بجائزة “ميسم 2024” من فئة الجهات الحكومية، وذلك ضمن فعاليات قمة المصدر المفتوح السعودية.

وجاء فوز الوزارة نظير جهودها في تبني الأنظمة مفتوحة المصدر، وتحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة من خلال تبنيها نظام تخطيط الموارد الحكومية مفتوح المصدر.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز التنافس والابتكار لتشجيع وتحفيز تبني البرمجيات مفتوحة المصدر وفق أفضل الممارسات الدولية، للارتقاء بمستوى تبنيها في المجالات التقنية الإنتاجية والخدمية، ومساهمتها في تحقيق الأمان والإنتاج المحلي التقني في المملكة العربية السعودية.