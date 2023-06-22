وزراء الإعلام العرب يشيدون بجهود جامعة نايف الداعمة لمسيرة الإعلام العربي المشترك

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أشاد أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب خلال أعمال الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في الرباط خلال الفترة من 21 – 22 يونيو 2023م، بالجهود التي تبذلها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لدعم مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك؛ حيث تأتي مشاركة الجامعة في اجتماعات الدورة بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعضوًا مراقبًا في مجلس وزراء الإعلام العرب.

كما أشاد الاجتماع بمبادرات جامعة نايف العربية الداعمة لمسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، وأكد المجلس على توصيات الحلقة العلمية التي نفذتها جامعة نايف العربية في القاهرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول “دور معدي البرامج التلفزيونية والإذاعية وكيفية تناول القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن القومي في وسائل الإعلام”.

وكلف المجلس جامعة نايف العربية بعقد ورشة عمل حول “تعزيز الحس الأمني للمتحدث الرسمي” خلال العام الحالي.

وأكد معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية انطلاقاً من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الإستراتيجيات والخطط العربية الأمنية، ومنها الخطة الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطط المرحلية لبنود الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب، فإنها تسعى من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية والبحثية إلى ترجمة هذا الاهتمام بموضوع الإعلام الأمني ودوره في مكافحة الإرهاب إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز مفهوم الأمن الفكري الذي يعد إحدى أولويات برامج الجامعة.

وأوضح أن الجامعة من أوائل من تبنى مفهوم “الإعلام الأمني” وعملت على ترسيخه من خلال أنشطتها وبرامجها المختلفة، كما أسهمت في إثراء المكتبة العربية المتخصصة بالعديد من البحوث والدراسات التي تعالج موضوع الإعلام الأمني في العالم العربي وفق منهجية إعلامية موضوعية ومتزنة، وتجسيداً لهذا المفهوم خصصت الجامعة برامج متخصصة في هذا المجال بناءً على دراسات متعمقة ومسح علمي شامل بما يلبي الحاجة، ويحقق الهدف من استحداثها؛ سعياً نحو تأهيل مختصين في مجال بات يكتسب أهمية متزايدة في عصرنا الحاضر، كما أن برنامج عمل الجامعة السنوي يتضمن باستمرار العديد من موضوعات الإعلام الأمني والأمن الفكري ومكافحة الإرهاب.

وضمن الإطار المتعلق بالإعلام ودوره في الوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن بمفهومه الشامل، لفت معاليه إلى أن الجامعة ناقشت من خلال كلياتها 99 رسالة ماجستير ودكتوراه، وعقدت 19 لقاءً ومؤتمرًا علميًا، ونظمت 29 برنامجًا تدريبيًا، و15 محاضرة، بالإضافة إلى إصدار 37 إصدارًا علميًا محكمًا و120 بحثًا ومقالًا من خلال دورياتها العلمية والإعلامية، كما شاركت في 11 فعالية إقليمية ودولية في هذا المجال. وإن الجامعة تأمل في أن تسهم هذه الجهود في الدفع نحو مزيد من الاهتمام بالجودة النوعية ومقتضياتها العلمية والتقنية والإعلامية لتطوير الإعلام في الدول العربية.

وأشار معاليه إلى أن كل ما حققته الجامعة من إنجازات لم يكن ليتحقق إلا بتوفيق الله، ثم بالدعم المتواصل الذي تجده الجامعة من دولة المقر المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – .

وقدم الدكتور البنيان خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزيرِ الداخلية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة لما يوليه سموه من دعم واهتمام ورعاية للجامعة يؤازره في ذلك أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.