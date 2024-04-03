وزراء خارجية الناتو يبحثون إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لأوكرانيا

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يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي(ناتو)، إنشاء صندوق مقترح بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار)، للدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا.

وقالت حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا للصحفيين، قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو، في بروكسل اليوم الأربعاء: “اقترح الأمين العام، ينس ستولتنبرج، إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو ، على مدى خمس سنوات. سنحلل جدوى هذا الاقتراح”.

وأضافت الوزيرة، أنه لن يكون هناك أي قرار حول الاقتراح، في الاجتماع، الذي يستمر يومين هذا الأسبوع، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لكن سيتم مناقشته، استعدادا لقمة الناتو، التي تعقد في واشنطن ، في تموز/يوليو المقبل.

وقال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو ونظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه من المهم ضمان عدم وجود ازدواجية في الجهود بين الناتو والاتحاد الأوروبي، الذي لديه صندوق خارج الميزانية للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.