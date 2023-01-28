وزيرة الدفاع النمساوية: مستعدون لمواجهة أي تهديدات جوية.. ولا نستبعد وقوع هجمات صاروخية على أوروبا

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أكدت وزيرة الدفاع في النمسا كلوديا تانر، استعداد بلادها لمواجهة أي تهديدات جوية محتملة، موضحة أنه لا يمكن استبعاد وقوع هجمات صاروخية ضد أوروبا.

وأوضحت الوزيرة – في تصريح اليوم (السبت) أنه يوجد على مقربة من النمسا وأوروبا عدد كبير من الصواريخ خاصة صواريخ كروز بمدى وأهداف مختلفة.

وأشارت إلى أن الدرع الواقي المقترح لدول الناتو الأوروبية “سكاي شيلد”؛ هو أمر هام وعاجل “ونأمل أن يتم نشره بسرعة معربة عن أملها في تنفيذ سريع لهذا الدرع الذي ستكون النمسا جزءًا مهما فيه”.

وعن موعد دخول درع الدفاع الصاروخي الأوروبي حيز التنفيذ، أجابت تانر أنها تتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات في الاجتماعات المقبلة لوزراء الدفاع فى الاتحاد الاوروبي لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

وأضافت الوزيرة أنه لا ينبغي أن يساء فهم المشاركة في درع الدفاع الجوي الاوروبي “سكاي شيلد”، معتبرة أنه أمر مهم من أجل التحوط ضد أي تهديدات.

وأشارت إلى أن النمسا لا تتعرض – حاليا – لضغوط بسبب حيادها معتبرة أن الحياد ليس مشكلة كبيرة بالنسبة لبقية الشركاء الأوروبيين، لأنهم يعرفون جيدا حجم المساهمة التي تقدمها النمسا، موضحة أن البلاد شاركت في عمليات حفظ السلام لأكثر من 60 عامًا وهي أكبر مزود للقوات في بعض دول غرب البلقان وفي مالي.